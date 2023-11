Këtë të enjte seanca parlamentare ia la vendin kaosit. Deputetët opozitarë bllokuan punimet pasi morën karriget e deputetëve të mazhorancës dhe i vendosën ato në foltore.

Bujë bëri edhe veprimi i deputetit Ervin Salianji që ndezi një tymuese në foltore. Këtë të enjte teksa ishte i ftuar në “Opinion” ai komentoi çfarë ndodhi në parlament.

“Ne nuk kemi shkuar aty dhe nuk mund të na intimidojnë dot as me Gardë, as në një formë tjetër, se prandaj është kjo formë reagimi. Shikojeni pak në një vend ku vjedh qeveria, vjedhin deputetët, kapen kryetarët e bashkive duke vjedhur, vjedh edhe gardisti. E shikon si vjen, si hajdut nga mbrapa. Ajo është një formë proteste që në çdo parlament të botës mund të ndodhë. A e sheh si vjen. Gardisti dhe cilido që është në funksion shtetëror nuk ka asnjë të drejtë as t’u afrohet, as të prekë deputetët. Është turp madje”, u shpreh Salianji.

/a.r