Partia Demokratike do nxjerrë kandidatin e saj për zgjedhjet e ardhshme vendore nga procesi i primareve.

Anëtari i Kryesisë së PD Arben Ristani në një intervistë në edicionin e lajmeve në Vizion Plus u shpreh se regjistrimi i kandidaturave është i hapur deri në 6 nëntor.

Primaret, sipas Ristanit, janë një risi dhe leksion për demokracinë shqiptar.

“Çdo parti politike ka statusin e saj dhe vepron vetëm mbi atë. Asnjë marrëveshje me çdo parti tjetër politike nuk cënon statutin. Ne kemi mbyllur marrëveshjet me aleatët, siç është PL apo edhe parti të tjera. Tani presim të regjistrohen kabndidaturat deri në 6 nëntor dhe do nisim me primaret. Është gjëja më e mirë që mund të bënim. Është një risi që ndodh për herë të parë dhe është leksion për demokracinë shqiptare”, tha ai.