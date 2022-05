Në uzinën Azovstal, bastioni i fundit i ukrainasve në Mariupolin e pushtuar nga rusët, rinisën këtë të premte përpjekjet për evakuimin e mbi 200 civilëve të mbetur në vendstrehimet e nëndheshme. Operacionet po mbikqyren nga përfaqësuesit e Kombeve të Bashkuara, të cilët ndihmuan fundjavën e kaluar dhe në fillim të kësaj jave në largimin nga këto vendstrehime të mbi 300 civilëve të tjerë. Shumica e tyre janë dërguar në Zaporizhian e kontrolluar nga ukrianasit, ndërsa një pjesë tjetër në territorin rus.

Evakuimi u ndërpre ditët e fundit, pasi komandantët e njësisë Azov që strehohet po ashtu në të njejtat vendstrehime thanë se rusët ndërmorën një operacion të përgjakshëm për të marrë kontrollin e gjithë territorit të uzinës.

Por pavarësisht luftimet i dëshmojnë pamjet filmike, zëdhënësi i Kremlinit, Dimitri Peskov mohoi kategorikisht këto pretendime.

Më 21 Prill kur shpalli marrjen e Mariupolit, Presidenti rus Vladimir Putin urdhëroi ndalimin e çdo operacioni në uzinë, ndërsa tha se mbi 1 mijë militantët, sipas tij neonazistë të Azovit nuk duhet të dalin të gjallë prej andej nëse nuk dorëzohen.

Sakaq, Presidenti i Ukrainës Volodimir Zelenski, në videomesazhin e tij në ditën e 72 të sulmit rus tha se ata kanë shkatërruar 400 spitale dhe klinika në gjithë vendin, çka sipas tij do të thotë vuajtje e tmerrshme për të sëmurët me kancer, ata me diabet, etj, që skanë më ku kurohen.

/a.r