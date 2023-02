Për Edvin Kullurin situata brenda Partisë Demokratike është kthyer në një teatër. I ftuar në studion e Abc News, ai tha se opozita është drejt shpërbërjes totale teksa përmendi edhe dy partitë më të fundit që krijuan aleancën progresiste, atë të Bindjes Demokratike me LZHK-në e Dashamir Shehit.

Duke u ndalur te lëvizjet më të fundit të ish kryetarit të PD-së, Lulzim Basha, Kulluri tha se ai nuk mund të rikthehet më si një protagonist në këtë parti. Sipas tij, ai mund të rikthehet si një figurë politike për të dhënë një kontribut për zgjidhjen e krizës që ka kapluar Partinë Demokratike.

“Situata brenda PD po kthehet në një teatër. U ka ikur memoria dhe nuk kanë plan se çfarë do të bëhet dhe të marrin përgjegjësitë që duhet të marrin. Të dielën u shkëputën dy parti të tjera aleate. Agron Duka po ashtu me vete, Idrizi është shkëputur me kohë. Jemi në shpërbërje totale fatkeqësisht.

Ndërkohë përballë një qeverie që ka kaluar çdo lloj afati të qëndrimit normal. Sa më shumë flasin aq më pak dëgjojnë. Për ca kthehet Basha? Për një arsye që të japë një kontribut për të dalë nga kjo krizë. Por nëse mendon se do të kthehet në një rol protagonisti, nuk do të ishte as gabim. as faj.

E kam thënë që në 2017 që karriera politike e Bashës si kryetar i PD u mbyll që në 2017.“, tha ai. Më tej, analisti shtoi se Berisha dhe Basha janë kthyer në një “enë komunikimi” pasi siç theksoi si, sa herë që Basha humb pikë me dështimin e protestave, Basha rishfaqet nga krahu tjetër.

“Ka një gjë që të bën të dyshosh. Po ta vini re në këtë 1 vit e gjysmë të kthimit të Berishës në PD, sa herë që i bien pikët, del zoti Basha në krahun tjetër. Janë kthyer në një enë komunikimi të dy. Fakti është që kur Berishës i bien pikët, shfaqet Basha për t’i dhënë argumentin.“, tha ai./m.j