Deputeti i PD-së Agron Gjekmarkaj ka reaguar pas rikthimit të Dallëndyshe Bicit në IKMT, teksa ka një dosje të hapur në prokurori.

Gjekmarkaj deklaron se Zonja në fjalë e ka konsumuar pa lavdi drejtimin e INUK njëherë dhe u dërgua si zv. Ministre Mbrojtje dhe tani rimerret nga ajo rehati për t’u rikthyer në krye të INUK me gjasë për shërbime militante.

Sipas tij, këta janë shembuj se si administrata shndërrohet në kamikaze politike duke i dhënë status pushtetit që shkatërron shtetin.

/a.r