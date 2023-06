Rama në një konferencë për media me 13 qershor, beri me dije se mbledhja e dy qeverive, asaj të Kosovës dhe të Shqipërisë, e paraparë të mbahej me 14 qershor ishte anuluar pasi siç tha ai pas “agravimit të situatës së Kosovës me Bashkësinë Euroatlantike”.