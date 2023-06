Presidenti i Bjellorusisë, Aleksandër Lukashenko, ka zbuluar bisedën që ka zhvilluar me presidentin rus, Vladimir Putin, gjatë marshimit të grupit Wagner për në Moskë.

Sipas mediave të huaja, Lukashenko është shprehur se i ka kërkuar Putinit që të mos e vriste kreun e grupit Wagner, Prigozhin.

“I thashë Putinit: Ne mund ta vrasim atë, ky nuk është problem. Ose me tentativën e parë ose me të dytën. Por i thashë gjithashtu të mos e bënte këtë”, tha Lukashenko duke folur me zyrtarët bjellorusë, sipas një video të transmetuar në Telegram.

Presidenti bjellorus konfirmoi gjithashtu se Prigozhin kishte mbërritur në Bjellorusi pasi mori “garancitë e sigurisë” të dhëna nga Putin gjatë një fjalimi të hënën. Putini ka falënderuar vazhdimisht Lukashenkon për ndërmjetësimin për t’i dhënë fund kryengritjes së shkurtër të grupit paraushtarak.

Kujtojmë se sipas vlerësimeve nga institutet e huaja, revolta e grupit Wagner tronditi rëndë pushtetin e presidentit të Rusisë, Vladimir Putin dhe nxori në pah dobësitë e tij.