Policia e Shtetit ka reaguar lidhur me incidentin e ndodhur mbrëmjen e sotme në Elbasan, ku një i ri i ka vendosur flakën dritares së ankesave për qytetarët duke rrezikuar jetën e dy punonjësve që ishin në sallë.

Siç shihet dhe nga pamjet zjarri ka përfshirë pjesën e jashtme të dritares.

Burime bëjnë me dije se autori është një 32-vjeçar i identifikuar si Aurel Latifi, një shtetas i sapo kthyer nga emigracioni në Francë. Autori me origjinë nga fshati Mollas, dyshohet se vuan nga probleme të shëndetit mendor.

Ndërkohë në njoftimin e policisë konfirmohet se personi në fjalë dyshohet se vuante nga probleme të shëndetit mendor dhe thuhet se ai u prangos menjëherë pas ngjarjes.

Momentalisht po punohet për sqarimin e rrethanave dhe kryerjen e veprimeve proceduriale per veprën penale: “Shkatërrim i pronës me zjarr”.

Njoftimi i policisë:

Sot me date 17.12.2022 rreth ores 18.30, shtetasi A.L 32 vjeç, lindur e banues ne Elbasan ne adresen lagja “Dyli Haxhire“, ka ardhur te zyra e informacionit me nje shishe benzine ne dore e ka hedhur dhe i ka vene flaken dritares. Menjehere nga efektivat eshte fikur si dhe eshte kapur autori, ky shtetas dyshohet të kete probleme me shendetin mendor. Po punohet per sqarimin e rrethanave dhe kryerjen e veprimeve proceduriale per vepren penale: “Shkaterrim i prones me zjarr”./m.j