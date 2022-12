Zjarret që bien në verë po bëhen të pashmangshëm në vendin tonë, dhe përveç dëmit që shkaktojnë në pyje, kullota e zona të tjera, sjellin probleme edhe për qytetarët e turistët.

Për të frenuar këtë fenomen, deputeti Erjon Braçe propozon një sërë masash, të cilat janë konsultuar me specialistëtë të bujqësisë dhe teknikë.

Në projektligj, kërkohet të ndalohet djegia e kashtës, shkurreve e barërave nga 1 prilli deri në 30 nëntor dhe në pjesën tjetër të vitit, fermerët duhet të marrin leje para se ndezin mbetjet bujqësore.

Drafti përfshin rregulla të forta edhe për vendet ku do të ndizet zjarri në raport me zonën e banuar dhe kohën e cila duhet të kufizohet brenda orarit 8 deri në 16:00.

“Propozimi nuk ka kosto financiare qe ngarkojne buxhetin e shtetit me shpenzime shtesë. Po ashtu, nuk ka kosto as per fermeret, pasi ekzistojne alternativa per perpunimin dhe kthimin e mbetjeve te te korrave apo pemtoreve dhe vreshtave ne bio-energji, pra nga nje element ndotes, ne nje element perfitues per fermerin dhe vendin”, argumentohet në dokumentin e dërguar në Kuvend./m.j