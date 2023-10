Ambasasorja e Izraelit në Tiranë Galit Peleg ka dhënë një prononcim për Report TV në lidhje me sulmet e Hamasit në Izrael.

“Aktualisht, Izraeli vazhdon të jetë nën sulm me raketa nga Gaza. Herët në mëngjes, Hamasi nisi një sulm vdekjeprurës ndaj Izraelit. Terroristët nuk bëjnë dallim mes ushtarëve dhe civilëve. Përsëri, udhëheqja e Hamasit dëshmon se ata nuk kujdesen për jetët e civilëve në Gaza, por qëllimi i tyre kryesor është të vrasin sa më shumë izraelitë.

Ata hynë në shtëpi dhe tentuan të depërtojnë në strehimoret ku fshiheshin familjet. Në disa raste, ata dogjën shtëpinë, kështu që familja do të dilte dhe më pas do t’i mbyllte. Që nga mëngjesi i sotëm, ne dimë për 150 të vrarë, mbi 1100 të plagosur dhe një jo të panjohur të ushtarëve dhe civilëve të rrëmbyer në Gaza. Izraeli e sheh udhëheqësin e Hamasit përgjegjës dhe do të përdorë çdo mjet për t’i bërë ata të paguajnë me dhimbje.

Në të njëjtën kohë, Izraeli do të përdorë çdo mjet për të mbrojtur qytetarët e tij. Nuk kemi asnjë dyshim se Irani qëndron prapa grupeve terroriste në rajonin tonë, si Hamas në Gaza ashtu edhe Hezbollah në Liban. Ne presim që komuniteti ndërkombëtar të mbështesë pa kushte të drejtën e Izraelit për vetëmbrojtje. Ne gjithashtu presim që ata të veshin aleancën jo të shenjtë të Iranit, Sirisë dhe Libanit për të shmangur hapjen e një fronti tjetër me Izraelin”, tha ajo për gazetarin Arbër Hitaj./m.j