Kryeministri Edi Rama ka konfirmuar se Erion Veliaj do të jetë kandidati i socialistëve për Bashkinë e Tiranës në 14 Maj 2023.

Duke folur në “Real Story” të Sokol Ballës, Rama u shpreh se Veliaj do të fitojë ndaj çfarëdolloj kandidati që do të dalë nga primaret e Partisë Demokratike.

“Unë nuk e di a do të jetë apo jo Erioni kandidat, por di të them që do të jetë Kryebashkiak! Dhe Erioni do ta shkrijë çfarëdolloj pjelle që do të dalë nga primaret e atyre” – tha Rama.

/a.r