Kryeministri Edi Rama në podkastin e tij, të ftuarën e radhës ka pasur këngëtaren e njohur shqiptare Elhaida Dani.

Gjatë bisedës, Rama ka ndarë një tregim personal të nënës së tij në kohën e komunizmit, e cila është përballur me fenomenin e fanatizimit.

Rama ka rrëfyer një incident që ka ndodhur mes dajës së tij dhe nënës, kur kjo fundit u kthye në Vlorë pas studimeve në Poloni.

Rama tregon se nëna kur mbërriti në Vlorë kishte veshur një fund të shkurtër për kohën e atëhershme, i cili nuk i pëlqeu dajës së tij dhe e goditi me shpullë.

“Dhe për ta mbyllur se është histori e gjatë, por për ta mbyllur ime më shkon me studime në Poloni, ku kuptohet gjërat ishin shumë më ndryshe dhe kthehet me pushime në Vlorë me një fund të shkurtër.

Kur zbret në stacionin e autobusëve e priste një nga dajat, i cili direkt, direkt ia jep në shpullë. Ajo vjen dhe kuptohet që e priste i ati, i cili e sheh që ajo ishte e shqetësuar, por pa i thënë ajo asgjë.

Ai e thërret dajën dhe i thotë: Zhduku nga shtëpia dhe ti nuk do rrish këtu deri kur kjo të jetë këtu. Shko ku të duash! Dhe asaj i thotë: Ti shko vish kostumin e banjës siç e ke atje në Poloni dhe ne do të shkojmë të dy në plazh’’.

Ishte vajza e parë, që në moshën e rritur shkonte në plazh dhe bënte plazh me kostumin provokativ për jetën këtu, – natyrisht ishte kostum më konservator sesa të gjithë kostumet që janë sot nëpër plazhet e Shqipërisë – bashkë me gjyshin”, u shpreh Rama.

/s.f