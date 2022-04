Ky muaj do të jetë shumë intensive sa I takon zhvillimeve brenda Partisë Socialiste.

Kongresi I PS që do të mbahet në 9 prill, pritet të vendose ndërprerjen e mandatit për kreret aktuale të PS në degët e rretheve, për ti hapur rrugë zgjedhjeve të reja që do të mbahen në javët e para të majit.

Me këtë lëvizje Rama synon t’i hapet rruga riorganizimit të partisë dhe nisjen e përgatitjeve për fushatën e zgjedhjeve vendore të vitit 2023.

Kongresit të ditës së shtunë do t’i paraprije mbledhja e Asamblese së Përgjithshme të PS që do të zhvillohet ditën e mërkure, mbledhje në të cilën do të përcaktohet e e gjithë axhenda e Kongresit.

/a.r