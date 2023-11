‘’Shqipëria është në rrugën e duhur për të rrëmbyer edhe titullin e Mbretëreshës së Turizmit 2024.’’ Kështu shkruan media italiane “Gazzeta del Mezzogiorno”, ndërsa flet për rekordin e shënuar në Shqipëri në vitin 2023 me numrin e lartë të turistëve, duke pasqyruar edhe të dhënat nga sektori privat që tregojnë për një rritje me 35% të kontratave të turizmit të organizuara për vitin e ardhshëm.

Artikullin e “Gazzeta del Mezzogiorno” e ka ndarë në rrjete sociale kryeministri Edi Rama.

“Shqipëria propozohet, jo vetëm për detin por edhe për kulturën dhe historinë e saj, e ku tashmë me fluturimet e lira dhe të shpeshta me Ryan Air, Air Albania, Ita, ËizzAir, plus tre porte janë minimizuar distancat mes Italisë dhe Shqipërisë. Në artikull svlerësohen si faktor suksesi edhe marrëveshjet e nënshkruara nga Qeveria si për shembull, ajo me ITB Berlin, panairin më të madh botëror të turizmit, ku Shqipëria do të jetë zyrtarisht vendi i nderit për vitin 2025”, shkruan Rama.

Artikulli i plotë:

Puliani Lorenzo Lonoce, i cili së bashku me gruan e tij Florika Rodakaj, krijuan turoperatorin më të madh shqiptar të specializuar për turistët italianë, konfirmon se në Sarandë – që është edhe qyteti më jugor i Shqipërisë dhe një destinacion i preferuar për bashkatdhetarët tanë – disa struktura ata janë shitur tashmë dhe janë plotësisht të rezervuara për gushtin. “Ne po punojmë për Vlorën, por jam i sigurt se në 2-3 muaj do të kemi një pjesë të mirë të vendeve të lira të zëna edhe atje. Dhe do të them më shumë: në Tiranë janë rreth dhjetë agjenci që organizojnë natën e ndërrimit të viteve. Në praktikë, trendi i kësaj vere nuk ka të ndalur. Edhe tetori shkoi mirë sepse për disa tashmë po lind destinacioni. Shumë që panë se çfarë ndodhi këtë verë, po propozojnë Shqipërinë dhe jo vetëm për detin por edhe për kulturën”.

Ka shumë faktorë që përcaktojnë suksesin e një destinacioni. Një prej tyre është sigurisht aksesueshmëria e lehtë. “Tani fluturimet janë shumëfishuar me Ryan Air, aq sa kam pasur kërkesa për një turne nga Catania në dhjetor. Ryan – vëren Lonoce – nuk fluturon nga Pulia, por nga shumë qytete italiane fluturon. Kështu që tani mund të mendojmë edhe për një lloj tjetër turizmi, për fundjavë, më shpejt. Ka Air Albania, Ita, ËizzAir dhe gjithashtu Ryan, plus tre porte, kështu që distancat Itali-Shqipëri janë anuluar. Po shfaqen shumë operatorë turistikë që nuk e kishin menduar kurrë Shqipërinë. Pritet një verë edhe më e plotë, por edhe një pranverë. Për të mos thënë që tani po krijohen edhe binjakëzimi kulturor me qytetet. Ne nga San Marzano di San Giuseppe – qytet në zonën e Tarantinos që pret komunitetin më të madh arbëresh në Itali – për shembull, nga data 26 deri në 28 nëntor do të shkojmë në Shqipëri për të sjellë produktet tona tipike dhe grupet tona muzikore. Gjithashtu, aty po hapin çdo ditë një hotel, gjë që është mbresëlënëse. Domethënë, turizmi nuk ndalet, as oferta”.

Dhe duke qenë se suksesi i vendit i detyrohet edhe kostove të ulëta, fakti që numri i shtretërve rritet ndoshta mund të ngadalësojë rritjen e vazhdueshme të çmimeve. Sipas Kasës, “çmimet e vendosura këtë vit në kontratat e garancisë për sezonin e ardhshëm kanë shënuar një rritje drastike që varion nga 15 në 25%” dhe kjo do të jetë si pasojë e mbiçmimit të lekut ndaj euros dhe rritjes së kostove. Sipas ekspertit, në 8 muajt e parë të këtij viti italianët ishin grupi i dytë më i madh i turistëve, menjëherë pas shqiptarëve nga Kosova. Sipas Ministrisë shqiptare të Turizmit bëhet fjalë për 660 mijë italianë nga gjithsej 9 milionë të huaj. Një shifër e madhe.

Së fundi, një tjetër faktor i suksesit shqiptar është planifikimi. Qeveria e drejtuar nga Edi Rama, për shembull, sapo ka nënshkruar një marrëveshje me ITB Berlin, panairin më të madh botëror të turizmit: Shqipëria do të jetë zyrtarisht vendi i nderit për vitin 2025. Dhe programi i promovimit fillon në mars 2024 dhe përfundon në mars 2025. Shqipëria do të jetë gjithashtu organizatore e takimit të 70-të të Komisionit për Evropën të Organizatës Botërore të Turizmit, i cili do të zhvillohet në pranverë në Tiranë me pjesëmarrjen e 40 ministrave evropianë të turizmit./m.j