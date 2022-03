Kryeministri Edi Rama ka publikuar një foto ku ka kujtuar besëlidhjen e Lezhës.

“2 MARS 1444 – 2 MARS 2022”, shkruan Rama.

Lidhja e Lezhës në historinë shqiptare shënon një hap përpara bashkimit politik të tokave shqiptare

Besëlidhja e Lezhës e 2 marsit të vitit 1444

Besëlidhja e Lezhës e njohur edhe me emërtime të tjera si “Lidhja Shqiptare e Lezhës”, “Kuvendi i Lezhës”, “Liga e Princërve Shqiptarë”: është Kuvendi i Princërve Shqiptarë të viteve 1444, të cilët rrezikoheshin apo dëshironin të shkëputen nga lidhja me perandorinë osmane, e cila krijohej me ndikimin ushtarak Osman.

g.kosovari