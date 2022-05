Deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji tha se kryeministri Rama po ushtron presion ndaj SPAK që t’i shërbejë interesave të tij. Gjatë fjalës së tij në Kuvend ai shtoi se digjitalizimin i shërbimeve është një mënyrë që kjo qeveri të keqpërdori të dhënat personale të qytetarëve

“Partia Socialiste keqpërdori të gjitha të dhënat personale të qytetarëve shqiptarë, nga numrat e kartave të identitet, nga pagesat dhe të gjitha të dhënat që kanë certifikatat. Digjitalizimi që po heq barrët e qytetarëve, është një dështim në fakt, në shërbim dhe në të dhënat e qytetarëve. Nuk përfundon te patronazhistët, por edhe më tej. PS aty ku ka mundësi, jo vetëm që keqpërdori institucionet por edhe sistemin gjyqësor. Drejtësia e keqpërdorur politikisht është një shqetësim. Ministër dhe kryeministër që është kthyer në një turistë në vendin tonë. Ju flisni për sukses të patronazhimi, SPAK dhe presidenti. Nuk ka qytetar që nuk e kupton që Rama ka kontroll mbi çdo gjë. Ky kapmion i drejtësisë po kërcënon SPAK. E kërcënon me skualifikim SPAK nëse nuk i shërben PS. Me këtë tregon sikur i hodhi hi syve të gjithë shqiptarëve. Egërsia mediatike, ndaj çdo kundërshtari polik i jep imunitet dhe e mbyll çështjen. Këtu e ka vendosur PS fokusin. Çdo autoritet dhe këto të llojit e vetë që janë në rajon, vendosin vetëm njerëzit e vetë si president nga paranoja për të pasur pushtet absolut.”, tha deputeti.

Menjëherë fjalën e ka marrë ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja ka ironizuar situatën në PD, duke thënë se demokratët nuk kanë guximin as të shohin njeri tjetrin në sy e jo më zgjedhësit e tyre,

“E di cila është e bukura se të gjitha diskutimeve të opozitës, përpiqen të shpjegojnë se çfarë ka dashur të thojë Rama kur del gjatë javës në prononcime. Rama në ato që thotë nuk le hapësirë për mëdyshje sepse i del për zot gjithçkaje që thotë. Nëse ke shqetësime për të dhënat personale, urdhëro voto konventë. Patronazhistët janë instrument vullnetar, ata i kanë marrë të dhënat nga telefoni dhe kontakt të drejtpërdrejtë me ta. Ne kemi kurajo që t’i takojmë zgjedhësit në sy. Ju se kuptoni sepse nuk shihen as me njeri-tjetrin në sy. Ju i mësoni zgjedhësve tuaj, si të përdorin ledha dhe të blindojnë dyer. Ju gozhduat drejtësinë, vjedhjen e votave dhe Lulin si shkakun e humbjes së zgjedhjeve. Gjeni shkakun e humbjes, se po vijnë zgjedhjet e tjera. Ju duhet t’ju ndajme me barriera se nuk e duroni dot njeri tjetrin, se pastaj zot na ruaj do duhet te nderhyje garda “, u shpreh ai.