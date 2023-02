Në retorikën e tyre qesharake, deputetët e Sali Berishës thonë marrëzira llogjike, që as një i marrë nuk do të guxonte t’i thoshte publikisht.

“Jeni ju ata që keni cenuar marrëdhëniet me Amerikën. Rama është asgjë më shumë se Enveri, që ndërpreu marrëdhëniet me SHBA”, ulëriste Luçiano Boçi para Kuvendit.

“Rama u kap në një veprim kundër partnerit tonë strategjik, skandali Rama-McGonigal, është skandali më i madh, gjesti më antiamerikan që mund të kishte realizuar një qeveri që pas prishjes së marrëdhënieve me SHBA nga Enver Hoxha.

Pas Enver Hoxhës, Edi Rama është antiamerikani më i madh që ka njohur historia” – ulëriste nga ana tjetër Flamur Noka.

Tani duhet ta ndajnë mendjen, se për çfarë do e akuzojnë Ramën.

Deri më sot, na kanë thënë se Edi Rama ka paguar para, për të shpallur Sali Berishën “non grata”.

Ohio Residents Post Concerning Videos to Social Media Regarding Toxic Spill

Keep Watching

Ndërsa sot dalin e thonë se në fakt, ky paska paguar para për të prishur dhe ndërprerë marrëdhëniet me Amerikën.

Vetëm se ajo që dihet, është fakti se Amerika ka prishur dhe ndërprerë maërrëdhëniet me Sali Berishën, që e ka shpallur “non grata”, jo me Ramën.

Po t’i kishte ndërprerë me Ramën, do kishte tërhequr ambasadoren amerikane nga Tirana!

TemA