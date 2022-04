Kryeministri Edi Rama në fjalën e tij në Kuvend është shprehur se procesi i zgjedhjes së presidentit është shumë i rëndësishëm. Gjithashtu iu drejtua opozitës: “Ju mund të vazhdoni të na qani hallin, nuk ka asnjë problem ne jemi në kalë”.

“…Mos i qani hallin mënyra si funksionon PS sepse procesi që ne kemi ndërtuar, është një proces marrë maksimumin. Për të mos marrë nëpër gojë njerëz dhe për të mos e bërë një seri tjetër të telenovelës për të cilën ju tregova një seri ku merreshin njerëz nëpër gojë, për të mos futur në siklet lloj-lloj njerëzish. Secili ka të drejtë të propozojë, ne do ta vazhdojmë procesin. Midis këtyre të dyjave do të duhet të flasim me këdo qoftë që është propozuar, as pa pyetur fare se jo të gjithë duan të bëhen president. Për të mos e bërë një seri tjetër të telenovelës për të cilën ju tregova një seri ku merreshin njerëz nëpër gojë, për të mos futur në siklet lloj-lloj njerëzish. Secili ka të drejtë të propozojë ne do ta vazhdojmë procesin. Ju mund të vazhdoni të na qani hallin, nuk ka asnjë problem ne jemi në kalë. Ju vazhdoni nga poshtë kalit na qani hallin ne dhe ça nuk shef njeriu kur rri poshtë kalit dhe ça nuk i bëjnë sytë”.

“Ky proces nuk pret se është kohë e shkurtër, një konsultim është bërë duhen parë dhe të tjerë. Qëllimi nuk është absolutisht që ne të bëjmë një zgjedhje unilaterale, sepse po ta kishim këtë qëllim do ta bënim. Kështu që duam realisht që nëse është e mundur t’ia japim Shqipërisë një president i cili të jetë përfaqësues përtej PS, i cili të garantojë disa cilësi të thjeshta që sot për fat të keq janë bërë të domosdoshme, dhe në fund fare të jetë normal. Nëse ju do të kontribuoni dhe do të na ndihmoni të shkojmë drejt kësaj zgjedhje, të jeni të sigurt ne do votojmë nuk do kemi asnjëlloj kompleksi. Nëse del nga goja e të vdekurit nuk do të merret parasysh.”

