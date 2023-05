Kryeministri Edi Rama tha se ka besim të drejtësia e re, por deri më tani për SPAK nuk ka reaguar, për atë që quan aferat më të mëdha në këtë vend.

“I shumëzoj me zero nëse për Gërdecin, 21 janari, për grabitjen e hidrocentraleve, për CEZ-DIA, për kontot e kryemadhit, nëse SPAK nuk merret me këto ne flasim kot. Kemi një prokurori që flet për 21 janarin në Prokurorinë e Tiranës dhe bën sikur nuk e kupton. Unë kam shumë besim te drejtësia, por pse s’kemi bërë në kallëzime për drejtor e të tjerë, janë muhabete kot”, tha Rama.