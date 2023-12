Kryeministri Edi Rama në ceremoninë ku njoftoi vënien në zbatim të planit të qeverisë për të mbështetur familjet e reja të ushtarakëve, mjekëve dhe policëve me kredi me zero interes për blerjen e shtëpive, u ndal edhe tek luhatjet e vazhdueshme në kursin e këmbimit.

Shefi i qeverisë u ndal tek forcimi i paprecedentë i lekut dhe zhvlerësimin e madh të euros përgjatë vitit të fundit, duke thënë se kjo vjen për shkak të rritjes së besimit te ekonomia e vendit.

“Shqipëria nuk ka asgjë tjetër përpara përveçse të shkojë më lart, më lart, më lart. Sepse Shqipëria ka dalë nga rrethi vicioz dhe nga një hap para-dy hapa mbrapa. Dhe mjafton të shikoni lekun. Shikoni lekun sot se të tjerat mund të merren me dyshim, se disa thonë kështu disa ashtu. Shikoni lekun. Lekun nuk e forcojnë as fjalimet e mia, as vendimet e qeverisë, as planet e partisë. Lekun e forcon ekonomia, vetvetiu. Dhe sot kush merr një pagë minimale që është dyfishi i pagës minimale që ne gjetëm, nuk merr 400 mijë lek, merr 400 euro. Dhe nuk ishte 400 euro, 400 mijë lekëshi para shumë pak kohësh. Të gjitha këto janë arsye për të pasur besim dhe shpresë edhe më të madhe në të jetuarit në këtë vend.”

