Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar kryetarët e bashkive se nëse nuk menaxhojnë financat do të marrin në administrim institucionin që ato drejtojnë.

Ai mori shembullin e bashkive që kanë menaxhim të mirë financiar duke bërë krahasim me Konispolit dhe Tropojës.

Rama u shpreh se e gjitha është çështje administrimi dhe përgjegjësie. Ai theksoi se është i vetëdijshëm që ka borxhe të akumuluara nga e shkuara por shtoi se ky nuk është justifikim për këtë situatë.

Pse nuk e bëjnë të gjithë?! Ne besojmë që potenciali për të bërë aktivitet ekonomik financiar fitimprurës është i gjithi dhe mosshfrytëzimi është i pajustifikueshëm. Bashkitë duhet të organizojnë aktivitetin e tyre financiar fitimprurës. Është krejtësisht i mundur. Do vetëm vullnet, vizion dhe ekspertizë. Janë të gjithë në dispozicion dhe këto gjëra mund të bëhen. Ne do të marrim masa në rast të mos përmbushjes së detyrimeve financiare në raport me disiplinën financiare, Si bën gjithë bota, Duke marrë bashkinë në administrim. Si bëhet në Itali dhe Francë”, tha Rama.

“Janë 45 bashki që nuk kanë probleme financiare, Kjo tregon që mund të arrihet menaxhimi. Te ato 45 bashki pashë Konispolin që nuk ka probleme financiare, Ku ndryshon Konispoli nga Tropoja? Pse Tropoja ka probleme financiare. Është çështje e administrimit dhe përgjegjësisë. Ka akumulime nga e shkuara por këtë gjë patëm edhe ne kur erdhëm në qeveri. Edhe ne gjetëm borxhe. Si me pastrimin e njëjta vlen edhe me pastrimin e borxheve.

Kryeministri Edi Rama u tha kryebashkiakëve se problemet me ujin janë kthyer në gangrenë.

“Për të ardhur te një tjetër gangrenë uji. Pse duhet të vazhdojmë të ballafaqohemi si qeveri me mangësira deri serioze për ujin në kushtet kur bashkitë në një pjesë të konsiderueshme të tyren nuk bëjnë detyrën por bashkëjetojnë me thellimin borxheve me abuzimin me këtë bashki. Kjo pasuri nuk shkon aty ku duhet ët shkojë dhe nuk prodhon asgjë tjetër përveçse borxhe”, tha Rama.