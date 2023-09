“Do ishte turp për ne që PS të krahasohej me PD-në e Saliut, sa i përket raportit me drejtësinë”, kështu u shpreh kryebashkiaku Erion Veliaj, në intervistën për gazetarin Sokol Balla në ABC News lidhur me arrestimet që SPAK ka kryer në radhët e të socialistëve.

“T’i thuash PS, ti i le njerëzit të arrestohet, po Saliu nuk e la atë të gardës, ky është kompliment. Të quhet vlerë që Saliu vrau në Bulevard dhe nuk e la të arrestohej po kjo është sjellje mesjetare, krenari është kjo e jona që nëse dikush ka një problem, s’ke pengesë nga ne, hetoje. Do ishte turp për ne që PS të krahasohej me PD-në e Saliut, ku të thuhej ja këta i mbajnë njerëzit, se edhe po vrave për partinë je i mbrojtur.

Po vrave, apo po vodhe për partinë? E para, partia s’të ka kërkuar as të vrasësh as të vjedhësh nëse i bën këto me kokën tënde, do mbash përgjegjësi me kokën tënde.” tha Veliaj, ndërsa ka një përgjigje edhe për shprehjen e përfolur ‘Rama i lëshon njerëzit’.