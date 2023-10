Kryeministri Edi Rama thotë se edhe hotelet do të taksohen me çmim reference nga viti i ardhshëm. Në bilancin e sezonit turistik, Rama tha se dhomat e strukturave akomoduese kanë qenë plot, por në fakt biznesmenët nuk i kanë deklaruar. Rama tha se s’do të tolerohen as ata që nuk deklarojnë çmimet reale të dhomave.

“E kemi vënë me bindje TVSH 6% për hoteleri. Ju keni fituar shumë më tepër, ne s’kemi marrë atë që na takon si shtet në arkën e atë ardhurave që na duhet për këto gjërat e tjera. Me ca do ti bëjmë deri në fund gjithë infrastrukturat e nevojshme.

Ne ca do rrisim fondin e trajnimeve profesionale, me të ardhura. Në Shqipëri këtë vit s’ka patur asnjë dhomë bosh, me miq që më kanë kërkuar dhomë kudo që të ishte. Si shpjegohet që te deklarimet keni qenë plot me dhoma bosh.

Mirë një ëeekend keni sjell vjehrrin, një weekend krushqit, një tjetër shokët e fëmijërisë. Vitin e ardhshëm do keni një referencë dhe shteti do marrë atë që mendon se i takon, nën atë s’ka shans.

Një referencë e thjeshtë e krijuar mbi bazën e tregut. E dimë shumë mirë se sa janë dhomat. Vitin e ardhshëm s’do pranojmë që keni pas dhoma bosh, një dhomë bosh për vjehrrin dhe vjehrrën do ua lëmë, por kur janë plot janë plot, s’ka me ‘ja late vjehrrit'”, deklaroi Rama./m.j