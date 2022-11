Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka reaguar pasi raketat ruse kanë goditur një fshat në Poloni, duke shkaktuar vdekjen e dy personave.

Stoltenberg ka thënë se është me rëndësi të vërtetohen gjitha faktet.

“Fola me presidentin e Polonisë, Duda, për shpërthimin në Poloni. I shpreha ngushëllimet e mia për humbjet e jetës. NATO po e monitoron situatën dhe aleatët po konsultohen nga afër. Është e rëndësishme që të gjitha faktet të vërtetohen”, ka shkruar Stoltenberg në Twitter.

Më herët, Presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel, ka thënë se është i “shokuar”, pas raportimeve se raketat kanë goditur në Poloni, duke shkaktuar vdekjen e dy personave.

“I shokuar me lajmin se një raketë apo armatim tjetër ka shkaktuar vdekjen e personave në Poloni. Ngushëllime familjeve. Ne qëndrojmë me Poloninë. Jam në kontakt me autoritetet polake, anëtarët e Këshillit Evropian dhe aleatët tjerë”, ka shkruar Michel në postim në Twitter.

/e.d