Petrit Ndoji, i cili u arrestua tre ditë me parë pasi u kap me 4 mina me detonatorë ka dalë sot para Gjykatës së Vlorës për tu njohur me masën e sigurisë.

Ashtu sikurse ka deklaruar edhe në komisariat ditën e arrestimit, 51-vjeçari nga Lezha ka mohuar të këtë lidhje me shitjen dhe prodhimin e lëndëve plasëse.

Sipas tij ditën e arrestimit ai po shkonte në Ksamil, kur është ndaluar në Vorë për të marrë një porosi që sipas tij nuk e dinte se çfarë kishte brenda, e që më pas rezultoi të ishin minat për të cilat ai është vënë në pranga.