Nga Laidon Shapo

Burgers dhe Riou, të cilët të dy punojnë në Universitetin e Cape Town në Afrikën e Jugut, kishin studiuar variantet e mëparshme dhe zbuluan se, megjithëse koronaviruset në zhvillim dobësuan mbrojtjen e antitrupave njerëzore, një krah tjetër i sistemit imunitar, i ndërmjetësuar nga qeliza të specializuara të quajtura qeliza T mund të ende njohin patogjenët. Por Omicron ishte më shumë i mutuar se çdo variant që ata kishin studiuar më parë. Si mund të ndikojë kjo në imunitetin, të fituar me vështirësi nëpërmjet vaksinimeve dhe infeksioneve të mëparshme, ku popullatat po llogarisnin për të pakësuar goditjen e rritjes së COVID-19? “Me dy deri në trefishin e sasisë së mutacioneve, që na bëri të mendojmë, “Hmmm, ne duhet t’i përgjigjemi kësaj pyetjeje shumë shpejt”, thotë Burgers.

Që atëherë, përgjigjet kanë filluar të vijnë nga një pjesë e vogël e laboratorëve në mbarë botën, dhe të gjithë konvergojnë në të njëjtin mesazh. “Pamja që po shfaqet është se variantet [e reja] mbeten shumë të ndjeshme ndaj përgjigjeve të qelizave T”, thotë Dan Barouch, drejtor i Qendrës për Kërkimin e Virologjisë dhe Vaksinave në Shkollën Mjekësore të Harvardit në Boston, Massachusetts. “Kjo përfshin Omicron.”

Imuniteti i qëndrueshëm

Kur bëhet fjalë për imunitetin ndaj koronavirusit, antitrupat kanë ‘vjedhur’ vëmendjen e te gjitheve. Studiuesit po monitorojnë nivelet e antitrupave të njerëzve – veçanërisht “antitrupat neutralizues” që parandalojnë drejtpërdrejt riprodhimin e virusit – me frymëmarrje të ngecur. Një rënie në nivelet e antitrupave neutralizues lidhet me një rrezik të shtuar të infeksionit simptomatik. Antitrupat janë gjithashtu më të lehtë për t’u studiuar se qelizat T, duke e bërë më të lehtë analizimin e tyre në provat e mëdha ndërkombëtare të vaksinave.

Por rritja e varianteve të koronavirusit ka treguar se sa i brishtë mund të jetë imuniteti i bazuar në antitrupa përballë një virusi në ndryshim. Antitrupat neutralizues lidhen me një pjesë të vogël të zonave të proteinës SARS-CoV-2, e përdorur si shabllon për shumë vaksina kundër COVID-19. Mutojnë ato vende dhe mbrojtja e antitrupave zbehet.

Sidoqoftë, qelizat T janë më elastike. Këto qeliza kryejnë një sërë funksionesh imune, duke përfshirë veprimin si qeliza ‘vrasëse’ që shkatërrojnë qelizat e infektuara nga virusi. Duke vrarë qelizat e infektuara, qelizat T mund të kufizojnë përhapjen e infeksionit – dhe potencialisht të zvogëlojnë mundësinë e sëmundjes serioze.

Nivelet e qelizave T nuk kanë tendencë të zbehen aq shpejt sa antitrupat pas një infeksioni ose vaksinimi. Dhe për shkak se qelizat T mund të njohin shumë më tepër vende përgjatë proteinës së majës sesa antitrupat, ato janë më të afta të njohin variantet e mutuara. Ajo që tingëllon si shumë mutacione nuk e dëmton përgjigjen e qelizave T.

Deri më tani, analizat kompjuterike dhe laboratorike sugjerojnë se ky është rasti për Omicron. Disa grupe kërkimore kanë kryqëzuar mutacionet në Omicron me vende në gjenomin SARS-CoV-2 që janë objektiva të njohur të qelizave T. Ata kanë zbuluar se shumica e vendeve që njohin qelizat T janë të pranishme në Omicron.

Studime të tjera kanë analizuar qelizat T të marra nga njerëz që ose kanë marrë një vaksinë COVID-19 ose janë infektuar me një variant të mëparshëm dhe kanë zbuluar se këto qeliza T mund t’i përgjigjen Omicron. “Përgjigjet e qelizave T mbeten mjaft të paprekura, ky është një lajm i mirë”, thotë Corine Geurts van Kessel, një virologe klinike në Qendrën Mjekësore Erasmus në Roterdam, Holandë. “Hapi tjetër do të jetë: çfarë do të bëjë në jetën reale?”

Fokusi i antitrupave

Përgjigjet e qelizave T kanë qenë të lidhura me rritjen e mbrojtjes kundër COVID-19 të rëndë në modelet e kafshëve dhe studimet klinike te njerëzit. Dhe Barouch dyshon se qelizat T janë përgjegjëse për efektivitetin e vaksinave të bëra nga Pfizer–BioNTech dhe Janssen në parandalimin e shtrimit në spital për shkak të një infeksioni Omicron. “Asnjë nga këto vaksina nuk ngriti nivele të larta të antitrupave neutralizues të Omicron,” thotë ai. “Të dhënat e efikasitetit që ne po shohim të dalin nga Afrika e Jugut, sipas mendimit tim, janë të mundshme për shkak të qelizave T.”

Kjo ndonjëherë e bën zhgënjim fokusin e madh të studiuesve në nivelet e antitrupave, thotë Harlan Robins, zyrtari kryesor shkencor dhe bashkëthemeluesi i Adaptive Biotechnologies, një kompani me bazë në Seattle, Washington, e specializuar në zhvillimin e metodave për studimin e qelizave T.

Muajin e kaluar, Pfizer dhe BioNTech njoftuan se vaksina e tyre COVID-19 dështoi të nxiste një përgjigje të mjaftueshme antitrupore tek fëmijët midis dy dhe pesë vjeç. Si rezultat, vaksina nuk është autorizuar në Shtetet e Bashkuara për fëmijët nën pesë vjeç. “Ata as nuk e shikuan përgjigjen e qelizave T,” thekson Robins.

Dhe provat e mëdha, fillestare të vaksinave tek të rriturit nuk mblodhën mjaftueshëm nga mostrat e nevojshme për të analizuar nëse përgjigjet e qelizave T mund të lidhen me efikasitetin e vaksinës. “Nuk ishte i shkallëzueshëm,” thotë Robins. “Ju nuk mund të kryeni një studim vaksinash në mbarë botën dhe të prisni që çdo grup të ruajë në mënyrë praktike qelizat.” Analizat e reja, më të lehta për studimin e qelizave T mund ta bëjnë këtë më të realizueshme në të ardhmen, shton ai.

Qelizat T gjithashtu mund të marrin më shumë vëmendje ndërsa shfaqen më shumë variante – dhe nëse bota fillon të zhvendosë fokusin e saj nga numri i infeksioneve në ashpërsinë e sëmundjes, thotë Geurts van Kessel. “A jeni i interesuar për infektivitetin? Atëherë antitrupat mund të jenë matja më e rëndësishme për t’u bërë, “thotë ajo. “Ndërsa nëse jeni të interesuar për sëmundje të rënda – që mund të jetë rasti për sëmundjen që po shqyrtojmë tani – qelizat T bëhen shumë më të rëndësishme”.