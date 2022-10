Ish-kryeministri italian dhe njëkohësisht kryetar i Forza Italia, Silvio Berlusconi është shprehur se i ka rivendosur marrëdhëniet me presidentin rus Vladimir Putin.

Gjatë fjalës së tij në mbledhjen e asamblesë së Forza Italia për zgjedhjen e kreut të grupit., Berlusconi ka thënë se Vladimir Putin i ka dhuruar 20 shishe vodka për ditëlindjen e tij pasi rivendosën marrëdhëniet.

“Për ditëlindjen time Putini më dërgoi 20 shishe vodka dhe një letër shumë të ëmbël. Unë iu përgjigja me shishe Lambrusco dhe një letër po aq të ëmbël. E takova si një person të paqes dhe të arsyeshëm …”.

Agjencia La Presse ka publikuar audion ekskluzive të fjalës së Berlusconit, por Froza Italia e ka mohuar. Në audion e raportuar nga La Presse, Berlusconi tha se ia ktheu dhuratën Putinit duke i dërguar shishe verë Lambrusco.

“Ministrat rusë kanë thënë në disa raste se ne jemi në luftë me ta, sepse po i ofrojmë armë dhe financim Ukrainës ”, dyshohet se tha Berlusconi. Unë personalisht nuk mund të jap mendimin tim, sepse nëse i thuhet shtypit do të jetë një fatkeqësi, por jam shumë, shumë, shumë i shqetësuar. Unë i rivendosa pak marrëdhëniet me presidentin Putin. E njihja si një person paqësor dhe të arsyeshëm.”

Berlusconi mbushi 86 vjeç më 29 shtator, katër ditë pasi një koalicion përfshirë partinë e tij Forza Italia fitoi zgjedhjet e përgjithshme.

/e.d