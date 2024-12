Raketat balistike hipersonike ruse Oreshnik, të afta për të fluturuar deri në dhjetë herë shpejtësinë e zërit, do të vendosen në Bjellorusi kur sistemi të hyjë plotësisht në shërbim, ka thënë presidenti Vladimir Putin.

Putin e bëri njoftimin të premten në Minsk gjatë një takimi me homologun e tij bjellorus Alexander Lukashenko.

“Këto sisteme do t’i dorëzohen Forcave Raketore Strategjike Ruse dhe do të vendosen paralelisht në territorin e Bjellorusisë“, tha Putin.

Lukashenko kishte pyetur për marrjen e disa prej Oreshnik-ëve, duke vënë në dukje se Rusia tashmë ka vendosur armë bërthamore në Bjellorusi dhe ka shtrirë ombrellën e saj bërthamore tek aleati i saj.

“Ne kemi vende ku mund t’i vendosim këto armë. Me një kusht: që objektivat do të përcaktohen nga udhëheqja ushtarako-politike e Bjellorusisë dhe që specialistët rusë do të shërbejnë për vendosjen e armëve ”, tha Lukashenko.

/S.T