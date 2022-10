Udhëheqësi çeçen Ramzan Kadyrov, pasi trupat ruse njoftuan tërheqjen e tyre nga qyteti kyç i Lyman, akuzoi Shtabin e Përgjithshëm të Moskës.

Shuplaka në Kiev ishte e dhunshme. Sepse, një ditë pas shpalljes së “aneksimit” të katër rajoneve ukrainase nga Moska, Kievi jo vetëm që nuk frikësohet, por merr nën kontroll qytetin kyç të Lyman, në rajonin e Donetskut – vetëm një nga katër rajonet që Putini tani i konsideron plotësisht rus.

Dhe pikërisht përballë këtij zhvillimi në terren – i papritur, të paktën për shpejtësinë e tij – foli Ramzan Kadyrov, udhëheqësi çeçen.

Në një postim në Telegram, ai i bëri thirrje Putinit të vlerësojë “masat drastike”, deri në shpalljen e ligjit ushtarak në zonat kufitare dhe të përdorë armët bërthamore me potencial të ulët”.

Kadyrov sulmoi komandantët e ushtrisë ruse kokë më kokë, dhe në veçanti kundër komandantit të Qarkut Ushtarak Perëndimor, Aleksandër Lapin.

“Nepotizmi në ushtri nuk do të sjellë të mira”, shkroi ai, “në ushtri është e nevojshme të emërohet njerëz me karakter të fortë, të guximshëm, me parime, që kujdesen për luftëtarët e tyre, që grisin dhëmbët për ushtarin e tyre, që e dinë se një vartës nuk mund të mbetet pa ndihmë dhe mbështetje. Nuk ka vend për nepotizëm në ushtri, sidomos në kohë të vështira”.

