Mijëra trupa ruse mund të jenë tashmë në Ukrainë, kanë paralajmëruar burimet ushtarake sot, vetëm disa orë pasi Putin dha urdhër që forcat e tij të hyjnë në vend, mes frikës se ai do të nisë një grabitje toke në lindje të vendit, shkruan Daily Mail.

Dhjetë mijë ushtarë hynë në zonat e pushtuara nga separatistët gjatë natës, tha për MailOnline një burim me lidhje me inteligjencën ushtarake ukrainase, me 6,000 të dërguar në Donetsk, 5,000 të dërguar në Luhansk dhe 1,500 në qytetin e Horlivka. “Është e vështirë të besohet se [Putin] mund të kishte lëvizur kaq shpejt – por ai kishte një kohë të gjatë për t’u përgatitur”, tha burimi.

Një kolonë automjetesh ruse sillej nëpër Donetsk në orët e hershme, duke përfshirë tanke, transportues të trupave të blinduara dhe kamionë mbështetës. Shenjat nuk ishin të dukshme, por kishte pak dyshim se ato ishin forca ruse të dislokuara me urdhër të Putinit.

Ndërkohë, zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov tha se urdhri i Putinit për të njohur Donetsk dhe Luhansk si të pavarura shtrihet në të gjitha provincat – jo vetëm pjesët e pushtuara aktualisht nga rebelët – duke rritur mundësinë që ai do të nisë një rrëmbim toke dhe për të ndezur një konfrontim të drejtpërdrejtë me trupat ukrainase në llogore atje.

Ndërsa trupat ruse u futën brenda, luftimet në rajon u përshkallëzuan – me predha që goditën një termocentral në anën ukrainase të linjës të martën në mëngjes, pasi shpërthimet vranë dy nga njerëzit e Kievit dhe plagosën 12 gjatë natës.

“Po zgjohemi në një ditë shumë të errët në Evropë”, tha të martën herët, sekretari i shëndetësisë në Mbretërinë e Bashkuar, Sajid Javid. “Ne kemi parë që Putini ka njohur rajonet lindore të shkëputura në Ukrainë dhe nga raportet tashmë mund të themi se ai ka dërguar tanke dhe trupa. Nga kjo mund të konkludoni se pushtimi i Ukrainës ka filluar.’

Kancelari gjerman Olaf Scholz udhëhoqi liderët botërorë në reagim, duke njoftuar se tubacioni i gazit Nord Stream 2, shumë miliardë dollarësh nga Rusia – një projekt i përkëdhelur i paraardhëses Merkel – nuk do të miratohet dhe se vendi i tij do të fillojë të kërkojë diku tjetër për gaz për të fuqizuar fosilet e tij. -ekonomia e varur nga karburanti.

Joe Biden gjithashtu vendosi sanksione të kufizuara në zonat rebele të Ukrainës brenda natës, duke i ndaluar amerikanët të bëjnë biznes atje, por premtoi se do të vinin masa më të ashpra. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson pritet të shpallë sanksione sot, me BE-në gjithashtu të vendosur të shpallë masat.

Anulimi i Nord Stream është një veprim i guximshëm i Gjermanisë dhe një veprim për të cilin Scholz kishte refuzuar të angazhohej në publik deri më tani, por mbetet për t’u parë se deri ku do të shkojnë liderët e tjerë. Ata u zotuan më parë se do ta godisnin Putinin me masa ‘të shpejta dhe vendimtare’ nëse qoftë edhe një çizme ruse godiste tokën ukrainase, por kjo vendosmëri u duk se u lëkund brenda natës.

