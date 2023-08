Trafikantët që po kryejnë kalime në Britaninë e Madhe, përdorin numra telefoni anglez dhe marrin 3500 paund për person për kalimet me gomone të kanalit anglez, zbulon një hetim i gazetës britanike Express.

Express regjistroi fshehurazi një sërë bisedash me kontrabandistët për të zbuluar detaje sesi organizohen kalimet e paligjshme të emigrantëve shqiptarë për në Britaninë e Madhe.

Përmes këtyre regjistrimeve gazeta britanike zbulon se kërkojnë 3500 £ për një kalim në Kanal dhe i mbledhin paratë përmes një bashkëpunëtori në Mbretërinë e Bashkuar pasi të jetë bërë kalimi.

Në njërën nga telefonatat një kontrabandist tregohej i gatshëm të kalonte përmes gomones fëmijë të pashoqëruar në Britani dhe ofroi një zbritje prej 500 £ për të marrë një djalë pesëmbëdhjetë vjeçar, familja e të cilit kishte frikën se mos djali i tyre rrezikonte gjatë udhëtimit.

Duke u paraqitur si të afërm të një familjeje shqiptare që dëshironte të vinte në Angli, gazetarët e Express kontaktuam (lehtësisht) me disa trafikantë që reklamonin shërbimet e tyre në platforma të ndryshme të mediave sociale.

“Duke bërë thirrje për këtë ‘biznes’ në aplikacionin e ndarjes së videove TikTok , një nga kontrabandistët që kemi kontaktuar kishte video të postuara të emigrantëve që hipnin në një gomone dhe në sfond dëgjohej muzikë pop.

Mbi imazhet ishin rreshtat e shitjeve që përktheheshin si “Vjen sot, niset sot – çmimet më të mira – vetëm dy orë larg” dhe “Sa herë të jetë e përshtatshme ne jemi atje… Ne pranojmë familje… Për grupe me më shumë se 5 persona , kemi oferta.”, shkruan Express.co.uk.

Një trafikant tjetër, shkruan gazeta britanike, që gjetëm në aplikacionin e mediave sociale Instagram na ofroi rrugë për në Mbretërinë e Bashkuar nëpërmjet gomones, kamionit ose avionit dhe menjëherë na citoi çmimin 3,500 £ për person. Të dy kontrabandistët ishin të gatshëm të bënin një telefonatë dhe të shpjegonin metodat e tyre dhe të shpjegonin udhëtimin deri në detaje.

“Kur ata na dhanë numrat e tyre të telefonit u tronditëm kur zbuluam se numrat ishin karta SIM të regjistruara në Mbretërinë e Bashkuar. Në vend që të kërkonin pagesën paraprake, kontrabandistët kërkonin si gjë të parë se kushdo që bënte udhëtimin të mos zbulonte identitetin e tyre.”

Burimet shqiptare shpjeguan për Express se, për një emigrant nga një vend me më pak se 3 milionë banorë, zbulimi i të dhënave personale për një trafikant njerëzish përbënte një kërcënim të rëndësishëm, pasi trafikantët mund të gjenin lehtësisht anëtarët e familjes për të kërcënuar ose zbuluar se ku mund të ishte fshehur një emigrant pa pagesë në MB.

Kontrabandistët janë pjesë e grupeve të rrezikshme të krimit të organizuar me reputacion të frikshëm dhe pa probleme me përdorimin e dhunës për të shlyer borxhet

“Më duhen fotografitë e pasaportës së katër personave që po bëjnë këtë udhëtim,” na tha një nga trafikantët, “sapo këta të katër të kalojnë kufirin, do të më jepni paratë, por nëse nuk marr fotografitë e pasaportave, nuk mund të filloj. kjo fare. Unë duhet të di se kush jeni ju”.

Trafikantët me të cilët folëm thanë se kërkonin pagesën me para në dorë nëpërmjet një pale të tretë ose “njeriut të besuar”. Pasi udhëtimi të kishte përfunduar me sukses, njeriu i besuar do të pritej t’i jepte personalisht kontrabanduesit mijëra paund. Ata nuk pranonin kurrsesi t’i merrnin paratë në gomone. Këto shkëmbime parash ndodhin shpesh në tokën britanike, shpjegoi një kontrabandist.

“Mund të m’i jepni në Angli dhe ne do t’i transferojmë vetë në Shqipëri sepse kam njerëz që e bëjnë këtë. Nuk është problem”, thanë ata. “Unë transportoj para nga Anglia dhe marr një përqindje, 7% të parave”.

Pagesa në të gjitha rastet duhej të paguhej pasi një emigrant ishte në sistemin britanik.

“Momenti që shteti anglez do t’i marrë, pasi të kalojnë kufirin, atëherë duhet të bëni pagesën. Nuk dua të kem probleme më pas”, tha kontrabandisti.

Komunikimet tona me trafikantët siguruan gjithashtu një pasqyrë të shtresave të ndryshme organizative brenda rrjeteve kriminale.

Personi që operon një llogari të mediave sociale që reklamon trafikimin e qenieve njerëzore shpesh ia kalonte një klient të mundshëm një operativi tjetër. Në një rast, një burrë që ne telefonuam dhe që ishte pas një llogarie TikTok na tha se ata menaxhoheshin nga një person me lidhje me Mbretërinë e Bashkuar.

“Më dha këtë [llogari] dikush që flet anglisht. Më tha gjej njerëz dhe merr komisionin, fito 500 euro për person”, thanë ata.

Në të gjitha rastet, ishte e qartë se këta ishin kriminelë me përvojë. Të dy trafikantët mburreshin se vepronin prej disa vitesh, duke mbledhur para nga emigrantët pa u ndëshkuar.

“Kam tre deri në katër vjet që merrem me këtë punë dhe nuk kam pasur asnjë problem me njerëzit,” na tha njëri.

Ne iu drejtuam Agjencisë Kombëtare të Krimit, organi ligj zbatues i ngarkuar me trajtimin e trafikimit të qenieve njerëzore në MB, i cili na kërkoi të ndajmë gjetjet tona.

Një zëdhënës i NCA shtoi se: “Trajtimi i krimit të organizuar të imigracionit është një prioritet kyç për ne. Vetëm NCA ka më shumë se 90 hetime të vazhdueshme për rrjete ose individë në nivelin më të lartë të krimit të organizuar të imigracionit ose trafikimit të qenieve njerëzore”.

Një zëdhënës i Meta-s, tha se po hetonte llogaritë e Express.co.uk të identifikuara në hetimin e saj dhe shtoi: “Kontrabanda e njerëzve është e paligjshme dhe ku gjejmë përmbajtje që koordinon këtë aktivitet, ne e heqim atë nga platformat tona.

Ne kemi punuar me ekspertë të industrisë për këtë çështje për disa vite, duke përfshirë si pjesë të planit të përbashkët të veprimit të NCA që nga viti 2021.

Ndërsa shifrat nga NCA tregojnë se mbi 90% e përmbajtjes hiqet nga kompanitë e mediave sociale kur njoftohen, në përputhje me njoftimin e fundit të qeverisë, Meta, vazhdon të investojë në teknologjinë që zbulon, raporton dhe heq këtë lloj përmbajtjeje./f.stafa