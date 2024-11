Teksa këtë të martë, 5 nëntor, amerikanët i drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur presidentin e ri, Kamala Harris duket se nuk do të ketë një garë të lehtë përballë Donald Trump.

Sipas një eksperti të demografisë në SHBA, Tom Bonier, zëvendëspresidentja, është “në telashe”, jo vetëm nga votuesit meshkuj, por ajo nuk do të marrë as votat e mjaftueshme nga gratë, të cilat asaj i duhet për të fituar Shtëpinë e Bardhë.

Kamala Harris është edhe më shumë në telashe me votuesit afrikano-amerikanë dhe urbanë, jo vetëm për shkak të pjesëmarrjes së ulët, por edhe sepse Presidenti Trump po performon mirë historikisht me votuesit me ngjyrë.

Pjesëmarrja në zonat rurale është e lartë dhe kjo favorizon ish presidentin Donald Trump.

Votimi i hershëm është shumë larg për demokratët, sipas ekspertit Bonier, që do të thotë se ata tani po shpresojnë që votuesit që nuk kanë votuar personalisht në ditën e zgjedhjeve për të paktën tetë vjet, ta bëjnë këtë të martën.

Strategjia e Trump për të synuar votuesit me prirje të ulët dhe të mesme dhe për t’i kthyer ata për të votuar herët po jep rezultat.

Arizona:

-Pjesëmarrja në qytete është ulur, 385,285 vota më pak krahasuar me këtë pikë në 2020

Pjesëmarrja e femrave është më e ulët, 170,011 vota më pak krahasuar me këtë pikë në 2020

-Dalja në zonat rurale është 14,124 vota më shumë krahasuar me këtë pikë në vitin 2020

Georgia

-Pjesëmarrja në qytete është më e ulët, 153,846 vota më pak krahasuar me këtë pikë në 2020

– Pjesëmarrja e femrave është më e ulët, 46,732 vota më pak krahasuar me këtë pikë në 2020

-Dalja në zonat rurale është 171,837 vota më shumë krahasuar me këtë pikë në 2020

Michigan:

-Pjesëmarrja në qytete është ulur, 321,523 vota më pak krahasuar me këtë pikë në 2020

Pjesëmarrja e femrave është më e ulët, 204,856 vota më pak krahasuar me këtë pikë në 2020

-Dalja në zonat rurale është 55,951 vota më shumë krahasuar me këtë pikë në 2020

North Carolina:

-Pjesmarrja urbane është më e ulët, 175,470 vota më pak krahasuar me këtë pikë në 2020

Pjesëmarrja e femrave është më e ulët, 154,459 vota më pak krahasuar me këtë pikë në 2020

-Dalja në zonat rurale është 26,911 vota më shumë krahasuar me këtë pikë në vitin 2020

Nevada:

-Pjesmarrja urbane është më e ulët, 191,199 vota më pak krahasuar me këtë pikë në 2020

Pjesëmarrja e femrave është më e ulët, 126,112 vota më pak krahasuar me këtë pikë në 2020

Pensilvania:

-Dalja në qytete është ulur, 381,519 vota më pak krahasuar me këtë pikë në 2020

Pjesëmarrja e femrave është ulur, 450,802 vota më pak krahasuar me këtë pikë në 2020

Wisconsin:

-Pjesëmarrja në qytete është ulur, 100733 vota më pak krahasuar me këtë pikë në 2020

Pjesëmarrja e femrave është ulur, 238,452 vota më pak krahasuar me këtë pikë në 2020

Votimet me postë

Arizona:

-Burrat përbëjnë vetëm 40% të votave të demokratëve deri më tani në 2024. Burrat përbëjnë 50% të votave të republikanëve deri më tani në 2024.

-Sipas faqes së internetit të analistit demokrat të të dhënave Tom Bonier, posta urbane dhe pjesëmarrja në votime të hershme është ulur me 31% krahasuar me këtë pikë në 2020.

– Votimi i parakohshëm u mbyll në Arizona më 1 nëntor.

Georgia

-Kërkesat për fletëvotim me postë janë ulur me 78% krahasuar me vitin 2020.

-Posta afrikano-amerikane dhe pjesëmarrja e hershme e votimit është ulur me 7% krahasuar me këtë pikë në 2020.

-Pjesëmarrja në zgjedhje me postë në zonat rurale dhe votimit të hershëm është rritur me 13% krahasuar me këtë pikë në vitin 2020, ndërsa pjesëmarrja në zonat urbane dhe periferike janë ulur përkatësisht 20% dhe 6%.

– Votimi i parakohshëm u mbyll në Georgia më 1 nëntor.

Michigan:

– Votimi i hershëm personal është i ri në Michigan për këto zgjedhje, të miratuara nga një amendament kushtetues në nëntor 2022.

-Votat e parakohshme personalisht përbëjnë aktualisht 34% të votave të hedhura në ditën parazgjedhore, pavarësisht se kjo është një metodë krejt e re votimi për zgjedhjet e 2024.

-Më shumë se 1 milion votues të Miçiganit zgjodhën të votojnë herët personalisht.

-Pjesëmarrja me postë në zonat rurale dhe votimit të hershëm është rritur me 6% krahasuar me këtë pikë në 2020, ndërsa pjesëmarrja në zonat urbane dhe periferike janë ulur përkatësisht 31% dhe 7%.

North Carolina:

-Republikanët kanë fituar votimin e parakohshëm në Karolinën e Veriut për herë të parë në histori.

-Kërkesat për fletëvotim me postë janë ulur me 68% krahasuar me vitin 2020.

-Demokratët janë në vendin e tretë në totalin për votat me postë dhe votat e hershme të hedhura, pas republikanëve dhe votuesve të palidhur.

-Votat me postë nga afrikano-amerikanët dhe pjesëmarrja e hershme në votime është ulur me 16% krahasuar me këtë pikë në 2020.

-Votimet me postë në zonat urbane dhe pjesëmarrja në votime të hershme është ulur me 31% krahasuar me këtë pikë në 2020.

-Burrat përbëjnë vetëm 37% të votave të demokratëve deri më tani në 2024. Burrat përbëjnë 49% të votave të republikanëve deri më tani në 2024.

– Votimi i parakohshëm u mbyll në North Carolina më 2 nëntor.

Nevada:

-Posta e kthyer dhe regjistrimi i partisë për votim të hershëm është R+4 dhe ka +8 pikë më mirë se 2020.

-Burrat përbëjnë vetëm 42% të votave të demokratëve deri më tani në 2024. Burrat përbëjnë 52% të votave të republikanëve deri më tani në 2024.

-Votimet me postë në zonat urbane dhe pjesëmarrja në votime të hershme është ulur me 27% krahasuar me këtë pikë në 2020.

– “Deponia e famshme e postës së Clark” të shtunën ishte më e vogël se në vitin 2020, dhe vetë fletëvotimet ishin +5 pikë më të mira për republikanët se në 2020.

– Votimi i parakohshëm u mbyll në Nevada më 1 nëntor.

Pensilvania:

-Edhe kur përfshihet votimi i ri i vitit 2024 me mungesë të të njëjtës ditë, kërkesat totale për fletëvotim në mungesë janë ulur me 29% krahasuar me vitin 2020.

-Burrat përbëjnë vetëm 39% të votave të demokratëve deri më tani në 2024. Burrat përbëjnë 49% të votave të republikanëve deri më tani në 2024.

-Sipas faqes së internetit të analistit demokrat të të dhënave Tom Bonier, posta urbane dhe pjesëmarrja në votime të hershme është ulur me 49% krahasuar me këtë pikë në 2020.

-676,682 Demokratë në Pensilvani votuan me postë në 2020 ose 2022, por kurrë nuk kërkuan një fletëvotim me postë në 2024 dhe afati për të kërkuar ka kaluar.

Wisconsin:

-Kërkesat për fletëvotim me postë janë ulur me 52% krahasuar me vitin 2020.

-Votat e parakohshme personalisht përbëjnë aktualisht 63% të votave të hedhura në ditën parazgjedhore. Në vitin 2020, kjo ishte 34% e votave të ditës parazgjedhore.

-Votimi me postë në zonat urbane dhe pjesëmarrja në votimet e hershme është ulur me 34% krahasuar me këtë pikë në 2020.

-Votimet e parakohshme u mbyllën në disa bashki më 1 nëntor.