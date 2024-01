Nga Mero Baze

Pasi u shfaq tek ballkoni I shtëpisë, si Sudja në ditët e fundit të saj, kur lajmëroi kreditorët se nuk ka më lek, Berisha i shpjegoi sot çetës së tij para pallatit , se këto dy vite që ka sulmuar SPAK, nuk e ka bërë për interesa të familjes së tij, por për shkak se SPAK po I sulmonte kryetarin e Bashkisë së Hasit.

Që të jemi të qartë, Hasi është e vetmja bashki që ka fituar Berisha më 14 Maj me merita të tij. Katër të tjerët janë humbje të PS për shkak të sherreve të brendshme, pa llogaritur Himarën. Pra nga pesë bashki që ka marrë më 14 Maj, Hasin mund ta quajmë si e vetmja bashki ku ai ka fituar.

Ky është dhe shpjegimi që e lidh me faktin e shpikur se SPAK ka dashur ti sulmoj kryetarin e Bashkisë së Hasit. Edhe pse në pamje të parë duket se krijon shumë keqkuptime për të dhe shëndetin mendor, në fakt nuk e ka bërë nga budallallëku, por nga shpresa se kryetari në fjalë do ta pranonte sakrificën për të mbajtur në shpinë barrën e luftës kundër SPAK.

Ka bërë kujdes të gjej jo vetëm një besnik të tij, por dhe me një problem të lehtë në letrat e kandidimit, pasi kryetari I Bashkisë së Hasit ka pas një problem me një dënim të shuar në vite, që mund të interpretohej për eliminim nga gara, por KQZ ja ka njohur si të drejt kandidimin dhe këtu është mbyllur gjithçka.

Nuk është përzgjedhje politike, por klanore. Po të ishte politike, normale do ishte të thoshte fjala vjen se beteja e tij ishte Shkodra, pasi atë ja kanë marrë për herë të parë socialistët, dhe jo Hasi. Madje para Hasit dhe Tropoja është më e rëndësishme dhe simbolike për të, pasi e kanë mundur në fshat të vet.

Për më tepër deklarata ka tronditur dhe vet kryetarin e Bashkisë së Hasit I cili u distancua nga deklarata e Berishës, pasi nuk ka dëgjuar të ketë qenë i përndjekur nga SPAK.

Pra të gjitha palët përveçse janë të çuditura përse Berisha do ta bënte këtë betejë për Hasin kundër SPAK, janë dhe të sqaruara se nuk ka pasur ndonjë betejë të SPAK me kryetarin e Bashkisë së Hasit.

I vetmi shpjegim është se Berisha tani e ka kuptuar se braktisja e rrugës para shtëpisë, vjen mbi të gjitha nga shkaku se të gjithë e dinë që është betejë për familjen e Tij dhe po përpiqet të gjej pak nga pak, shpikje që ta largoj betejën me SPAK, si betejë për hallet e familjes së tij. Dhe duke menduar se këtë të Hasit e ka besnik, vendosi ti faturoj atij betejën me SPAK.

Kryebashkiaku, as ka pas ndonjë betejë me SPAK, as ka pas ndonjë dijeni për betejë të Berishës kundër SPAK për të dhe u distancua.

D.m.th. dhe një kryetar bashkie që fitoi e humbi dhe atë për hallin e familjes së tij.

Kjo natyrisht nuk ka për ti zvogëluar më ata 25 vet para godinës. Maksimumi mund të mbeten 24, por aty do ti ketë. Vetëm herë tjetër ndonjë gënjeshtër më të hairit pse po sulmon SPAK.

/a.d