Shpallja non grata e ish-deputetit Aqif Rakipi ka vënë në lëvizje grupin parlamentar të PS. Ditën e martë do të mblidhet Grupi Parlamentar dhe do diskutojë për qëndrimin ndaj djalit të Aqif Rakipit, deputetit të PS, Ornaldo Rakipi.

Po ashtu mësohet se në Grupin Parlamentar do të propozohen edhe emrat për Presidentin e ri.

Për presidentin e ri kanë qarkulluar disa emra, por ende nuk ka asgjë konkrete qoftë nga mazhoranca qoftë nga opozita.

