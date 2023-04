Nëse do të votohej sot, Partia Socialiste do të dilte forcë e parë në Dibër duke marrë deri në 51% të votave të dibranëve. Koalicioni ‘Bashkë Fitojmë’ rezulton të jetë forcë e dytë, gjithashtu me një diferencë të vogël deri në 46%. Partia Demokratike e Enkelejd Alibeajt nuk merr më shumë se 8% të votave. Nga ana tjetër, jo më shumë se 1% merr PSD e Tom Doshit dhe partitë e tjera të përfshira në garë. Këto janë të dhëna të gjeneruara nga sondazhi i Piepolit në bashkëpunim me Report Tv.

Shumica e qytetarëve dibranë janë të mendimit se hapja e rrugës së Arbrit ka ndikuar pozitivisht në ekonominë dhe turizmin e qytetit. Të dhënat e marra nga sondazhi i Piepolit në bashkëpunim me Report Tv tregojnë se e kanë parë në një prizëm me pozitiv 47%, më konkretisht 22% “mjaftueshëm” dhe 27% “shumë për më mirë” ndikimin në ekonomi. Ndërkohë që 34% kanë votuar “aspak”, pra s’ka pasur ndikim, 11% kanë votuar “pak”, e ndërsa 6% kanë votuar se pritshmëritë e tyre kanë qenë më të mëdha.

Qytetarët e Dibrës e kanë konsideruar të pakënaqshme punën e bërë deri më tani nga kryebashkiaku aktual, Rrahin Spahiu, i cili kandidon për një mandat tjetër. 52% e qytetarëve shprehen jo pozitiv në sondazhin e bërë nga ‘Piepoli’ në bashkëpunim me Report Tv. Më konkretisht kanë votuar negativisht 22% dhe shumë negativisht 30%. Ndërkohë, kanë votuar shumë pozitivisht 27% dhe 21% pozitivisht, ose në total 48%.

/s.f