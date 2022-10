I ftuar sot në FaxNews, Ilir Meta ka kritikuar Partinë Demokratike dhe opozitën se është vonuar me kandidatët sa i takon zgjedhjeve vendore qe do te mbahen vitin e ardhshem. Ai tha se PD dhe Berisha ka përgjegjësinë sa i takon kandidatëve qe do dalin nga primaret.

Meta: Nuk merrem me modalitete se ka persona të tjerë që mund të shprehen, jam njëri i fjalës së dhënë, se beteja jonë me Rilindjen do të jetë pa kompromis, cdo dalje me kandidatë të tjere brenda opaozitës është vetëm një shërbim për Rilindjen. Ia shton përgjegjësitë PD, Berishës që të marr përgjegjësitë e duhura për të gjetur mënyrën e zgjedhjeve të kandidatëve fitues dhe për të koordinuar përpjekjet e forcave opozitare për fitoren e zgjedhjeve. Është një beteje për opozitën dhe PD.Qëllimi i PL është rikthimi fuqishëm në parlamentet lokale.

Primaret në parim janë një ide shumë e mirë, është përgjegjësie e PD që të garantojë realizimin efektiv të tyre. PS është 20 hapa para PD. PD duhet të shkëputer nga keto vonesat historike në përgatitjet e zgjedhjeve, njerëzit duan kohë të njihen me kandidatët.

/e.d