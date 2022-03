Kujtojmë se ditën e djeshme kryeministri Edi Rama, zhvilloi një takim me furnizuesit e karburantëve të cilëve u kërkoi që të reflektojnë mbi çmimet, pasi jemi në kohë lufte. Gjithashtu kryeministri bëri me dije se duke filluar nga dita e sotme do të fillojnë kontrollet në terren dhe të gjithë ata furnizues të cilët gjenden me shkelje do të ndëshkohen.