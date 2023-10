Nga Mero Baze

Të gjithë duken të zhgënjyer që Berisha nuk po gjen ndonjë formë më atraktive për ti befasuar demokratët, por po përsërit thirrjet për protesta ekstreme ose për grevë urie. Kjo për shkak se të gjithë e dinë fundin e tyre.

Por në fakt Berisha nuk ka parasysh fundin e tyre. Ai nuk është se ka ndonjë objektiv për fundin e këtyre protestave. Dhe kur sulmon Lulzim Bashën për atë që mori nga protesta e çadrës më 2017, e thotë nga zilia se aq shumë nuk merr dot më në asnjë rrethanë. Ai arriti ti marr Edi Ramës 6 ministra katër agjenci dhe një zëvendëskryeministër në shkëmbim të hyrjes në zgjedhje.

Por ky Pazar nuk jepet më qysh nga 2019, kur u legjitimua se të mos hysh në zgjedhje është problemi jot dhe jo i partive të tjera. Kështu që tani kur kërcënon se nuk hy në zgjedhje, thjesht I bën nder kundërshtarit.

Dhe Berisha e di këtë.

Ai nuk pret po ashtu që dikush të hyj në grevë urie, dhe të shkoj në sakrificë ekstreme duke imituar Arbnorin, pasi nuk do as heronj të ri rreth vetes dhe nuk ka as ndonjë qëllim se çfarë të negocioj me këtë sakrificë. Mendoni për shembull që në vend të Pjetër Arbnorit tani të hyj në grevë urie Edi Paloka, dhe në fund kur të jetë afër vdekjes, të shkojnë ta nxjerrin dhe ti kërkojnë ashtu në gjendje somnambul sic është se çfarë do që të fillosh të hash bukë dhe ai duke belbëzuar të thotë: “Ga…z b..a..rdh…in kryet…tar gr…upi”.

Pra Berisha më problem ka të kërkesat finale, se sa protestat.

Ndaj nuk I duhen kërkesat finale pasi dhe siç e shikoni nuk ka kërkesa.

I vetmi qëllim I përpjekjeve të tij për të shpikur një proteste që spo e shpik dot ende, është që të ketë mundësi të bashkojë palët që I janë afruar, përmes protestave. Pra halli I tij është ti fus në një betejë të përbashkët ata që nuk flasin me gojë me njëri tjetrin. Më qartë, të pajtojë të vetët me Gaz Bardhin. Fjala vjen Tritani t’ia fal Gazit që nuk e ka rehabilituar akoma, Oerdi të ndjehet I nderuar që Gazi po lufton për të, Albana të mos I marr inat Gazit që i ndërroi bravën e derës së Forumit Gruas, Flamuri t’ia fal Salianjit atë shkopin e bejsbollit, e kështu me radhë.

Problemin më të madh që ka Berisha tani është se ‘bashkimi” artificial, po I shkakton më shumë probleme se ndarja reale që kishte me ta.

Dhe një protestë e dhunshme ose një proces protestash disa mujore, do t’ia zbusnin këtë plagë, pasi do afronte me njëri tjetrin dhe do forconte miqësinë mes deputetëve të tij dhe atyre të Gaz Bardhit duke u ndarë më vete ata të Bashës.

Pra ky revolucion I duhet “si një kudhër ku të farkëtohet uniteti” që I mungon brenda të vetëve. Dhe vetëm lufta mund it bashkojë njerëzit e një llogoroje. Por puna është se duhet të kenë edhe një ideal. Dhe kjo e dëshpëron.