E ndërsa Fredi Beleri ka trazuar sërish Himarën, me burgosjen e tij dhe fitoren e tij më 14 maj, çuditërisht dhe pabesueshmërisht me vota labe e jo filogreke(500 sosh nga Tërbaçi, Bolena e Dukati), Jorgo Goro, atë që Greqia e ka bërë hasha pasi ka zgjedhur të jetë shqiptar në punën e tij, vijon punën në menaxhimin e fshat-qytetit më të madh të Bregut me identitet fluid si ende kryebashkiak në detyrë.

Në një reagim të orëve të fundit, Goro përçon dhe nëntekste të fuqishme lidhur me protestën e diskutueshme për Belerin pak ditë më parë, duke lënë të nënkuptuar se pas gjithçkaje që ndodh aty është Greqia.