Protestën e thirrur nga Sali Berisha me 6 dhjetor ditën kur në Tiranë do të mbahet samiti i BE-Ballkani Perëndimor, ish-presidenti Bamir Topi e konsideron si një të drejtë legjitime. Topi i ftuar në emisionin ‘Pa Protokoll’ në Report Tv, tha se opozita ka të drejtën e saj të protestojë, megjithëse qeveria do që t’i japë konotacion negativ.

‘Sipas meje mbajtja e samitit është një vendimmarrje e BE-së për ti dhënë rëndësinë e duhur dhe për të krijuar një dominant të ri lidhur me situatën në Ballkan. Ballkani nuk ka qenë në prioritete e BE-së. Unë besoj se ka pasur një vullnet ku dominant është BE. Unë besoj se vetë politika e BE-së formimi i tyre, i cili nuk është një formim dosido, por përfaqësojnë vende shumë të rëndësishëm demokratike. Besoj se një nga parimet është e drejta për të protestuar. Dikush mundohet ti japë një konotacion negativ nga qeveria. Nga ana tjetër në parim, çdo njeri duhet të demonstroje një interes politik. Kur themi për opozitën nuk besoj se është vetëm një përfaqësim i disa individëve, por duhet të shihet si institucion.’- u shpreh ish-presidenti Topi.

Sipas Topit, opozita duhet të dijë që në ketë lloj protestë të kujdeset që mos të tregojë dhunë, ndërsa theksoi se nuk kushtëzohet një takim më të drejtën e dikujt për të protestuar.

‘Organizmi i këtij samiti është nga njëra anë dhe çdo njeri ka të drejtë që të protestojë. Qoftë për të shfrytëzuar edhe median që do të jetë e pranishme këtu. Unë nuk jam në interesin e askujt. Them që është një e drejtë legjitime të protestosh. Qeveria nuk duhet ta kondicionojë një protestë të opozitës. Opozita duhet të dijë që këtë lloj proteste ta bëjë në mënyrë të kulturuar. Do ishte një gabimi madh nga ana e përfaqësuesve të opozitë që tentoni të bëjnë një protestë në rast se do të tregojnë elemente dhune. Unë i qendroj parimeve të mia. Nuk kushtëzohet një takim me të drejtën e dikujt për të protestuar. Problemi është politik. Vjen për të trajtuar politikisht axhendën e BE-së dhe Ballkanit Perëndimor. Problemi është tek sensi i masës. Do ketë një protestë që do jetë në funksion të një dite të veçantë.’- u shpreh Topi.

