Në fjalën e tij gjatë mbledhjes së kryesisë së Partisë Demokratike, kreu i PD-së, Sali Berisha u shpreh sot optimist se partitë parlamentare opozitare do t’i bashkohen protestës së 7 Korrikut, të thirrur nga ai.

Berisha deklaroi se do të drejtojë protestën e 7 korrikut.

“Shoqëria e vërtetë civile është e tëra në këmbë. Përben kontributin e saj në drejtimin e kësaj proteste.

Kam besim se partitë opozitare parlamentare do t’i bashkohen protestës. Anëtarëve të Këshillit Kombëtar u bie detyra të zbresin në çdo bllok dhe të për mobilizimin maksimal për këtë protestë. Ka një klimë shumë pozitive te qytetarët për protestën. Shoqëria civile është e gjitha në këmbë për të dhënë kontributin e saj. Protestën e drejton tani Fronti për Shpëtimin e Shqipërinë. Kjo protestë thirret në një kohë kur vendi ka tashmë opozitën e vërtetë. Nuk ka më as manipulime, dhe as gjë tjetër. Ka vetëm mbrojtje të interesave të qytetarëve“, tha Berisha.

g.kosovari