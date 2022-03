Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se shpresonte që të kishte zhvillime pozitive me ndërhyrjen e kryeministrit izraelit Naftali Bennet në bisedimet me Rusinë. Zelensky madje i sugjeroi Bennetit se bisedimet me Rusinë mund të zhvillohen në Jerusalem. Kështu raporton Jerusalem Post, duke shtuar se në këtë rast, Izraeli mund të garantojë sigurinë për Ukrainën. Qysh më 7 mars, ambasadori i Kievit në Izrael, Yevgen Kornichuk, tha se qeveria e tij e konsideronte Jeruzalemin si një vend të mundshëm për negociata.