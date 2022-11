Pas mbledhjes së Kryesisë së PS-së, Edi Rama ka dalë në një deklaratë për mediat.

“Pavarësisht miqësisë që ka dalluar me ardhjen e tyre në kohën e luftës në Kosovë kur hapën pistat për të sjellë ndihmat humanitare, që solli reagimin e princit të Kurorës që është bërë princ i Emirateve, është krenari kombëtare në një nga vendet e pasura të planetit dhe i hyhet në mënyrën më barbare, më të shpifur, më skizofrene, nga një non-gratë, nga një llumë që çdo ditë ndot me prodhimin e tij që është llum, veshët, shtëpitë, e shqiptareve, këtë se di ça të them.

S’merrem me këto konvulsione injorante. Po ju them dhe një herë tjetër; ne nuk kemi miratuar asgjë. Ne kemi futur për diskutim me procedurë të përshpejtuar një marrëveshje strategjike. Është e mirë për të gjithë ju që jeni brez i ri. Është investim prej 2 mld që vijnë këtu për të ndërtuar portin turistik të Mesdheut, por transformoi përgjithmonë impaktin e turizmit.”, tha Rama.

/a.r