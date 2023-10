Shqipëria është vetëm një hap larg kualifikimit për në “Euro2024”, na mjaftojnë 2 pikë për të siguruar matematikisht një biletë për në Gjermani. Ky është një objektiv që askush nuk e vendos më në dyshim, pas sfidës kundër Republikës Çeke, tifozët dhe i gjithë ambienti nuk bëjnë më llogari, por tani kanë filluar me të drejtë të ëndërrojnë për gjëra më të mëdha, ky ekip është i një tjetër niveli. Askush nuk futet më fushë më me “laps e letër”, për në çdo sfidë kërkohet fitorja, kjo filozofi nuk pritet të ndryshojë as në dy sfidat e fundit, por kërkohen 6 pikë të plota për t’u kualifikuar si kokë grupi dhe për të thyer rekordin e pikëve.

Sylvinho dhe djemtë e tij kanë sjell për tifozët një Kombëtare ndryshe, një ekip fantastik që kryeson Grupin E me 13 pikë, janë sulmi dhe mbrojtja më e mirë, shifra fantastike që e bëjnë këtë kualifikim edhe më të bukur se ai i “Euro2016”. Nuk mund të qëndronte në heshtje, as Federata Shqiptare e Futbollit, drejtuesit e këtij institucioni kanë bërë gati një paketë mirënjohje, një shpërblim për lojtarët dhe stafin.