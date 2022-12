Në një bisedë me Amosi Zaharia , Olta Gixhari ka folur për situatën me Zhaklinën, me të cilën edhe pse nuk dihet ende pse, nuk flet.

Por Olta tha se këtë do ta thotë një moment të dytë me të përballë.

Olta: Nuk më duket e drejtë kjo për shembull nëse do të flasim për gjëra të padrejta unë jam aty. Prisni të kthej unë shpinë. Të duket e drejtë ty kjo, mua jo.

Ndërro bisedën tani. Unë se kam fare te ai njeri, a kam të drejtë që mos të kem një njeri në listë time deri kur unë ta vendos.

Sa për situatën me Zhaklinën do e sqaroj vetë, unë nuk flas pas krahëve.

/e.d