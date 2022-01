Presidenti i ri i Italisë/ “Tym i zi” për të gjashtën herë, por lum votash për Matarellan. Salvini kërkon ‘një grua të zonjën’: Ja kandidatja që drejton shërbimet sekrete

Votimi i shtatë do të bëhet nesër (29 janar) në orën 9:30. Prandaj, tani është koha për negociata.

Matteo Salvini u takua me kryeministrin Mario Draghi dhe më pas me Enrico Lettan e Giuseppe Conten. “Më në fund kemi filluar të flasim, kemi diskutuar sinqerisht dhe hapur, por jemi vetëm në fillim. Ky Parlament mund të arrijë vetëm një mirëkuptim të gjerë”, tha Letta. Dhe Matteo Salvini njoftoi: “Së shpejti do të kemi një presidente femër të zonjën”.

Fjalë që bënë menjëherë të mendohet për kandidaturën e drejtoreshës së Shërbimeve Sekrete Elisabetta Belloni që mund të ketë mbështetjen e Contes dhe Melonit (“Por sapo mbërrin emri i një gruaje, aty është breshëria dhe mizogjinia italiane”, tha kreu i FdI-së). “Një presidente femër është e mundur, nga ana e M5S do të ketë unitet”, tha Conte. Dhe Beppe Grillo mori anë me një postim në Twitter.

Matteo Salvini u tha gazetarëve se po punon “që të ketë një Presidente të Republikës grua, një grua të zgjuar”. Ndërkohë, burime nga PD bëjnë të ditur se mes kandidatëve të kualifikuar do të kishte edhe “emra” si Severino, Belloni, Cartabia”. ‘Jo’ i Renzit dhe Forza Italia për Bellonin.

Por ministri i Jashtëm Luigi Di Maio është i habitur nga zgjedhja: “Është e pahijshme të digjni kandidaturën e Bellonit”.

Në votimin e gjashtë Nino Di Matteo mori 48 vota, Luigi Manconi 8, Mario Draghi dhe Marta Cartabia 5, Elisabetta Belloni 4, Casini 9, Amato 3 dhe Casellati 2. Të pranishmit ishin gjithsej 976 dhe 531 votues.

Në votimin e pestë Casellati (emri i propozuar nga qendra e djathtë dhe i kundërshtuar nga qendra e majtë) nuk e kaloi kuorumin (i barabartë me 505 vota) dhe u ndal në 382 preferenca, shumë më poshtë se numri i votuesve të mëdhenj të qendrës së djathtë (453) dhe në çdo rast më pak 400, pragu i vendosur nga koalicioni për ta propozuar sërish në votimin e gjashtë.

(BalkanWeb)