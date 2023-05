Teksa motorët e secilës forcë politike janë ndezur për fushtaën e 14 majit, Partia Demokratike pretendon se është e vetmja alternativë e djathtë. Një deklaratë e përmendur disa herë nga kreu i komanduar, Alibeaj dhe kandidati i PD-së për Tiranën, Roland Bejko, edhe kryesuesja e listave të PD-së në së këshilltarëve në Tiranë, Enriketa Papa e ftuar në Sot Live në Shqipëri me gazetarin e Report Tv, Nertil Agalliu, thotë se demokratët duhet të dinë të bëjnë zgjedhjen e duhur.

“Demokratet duhet të jenë pragmatisk, por edhe t’i qëndrojnë edhe boshtit të së djathtës. E vetmja listë me të djathtë është PD pasi listat dominohen nga të majtët. PD për fat të keq e ka një bashkëpunim dhe ndërprerje me Metën. por LSI ka qenë në koalicion me Berishën por në momentin që ka pushuar kjo gjë ata kanë qenë përgjegjës për pushimin nga puna për shumë njerëz. Është e provuar ajo eksperiencë me të. Ata që janë shkëputur nga PD duhet të mendojnë për të ardhmen e tyre.”- tha ajo.