Kreu i kompanisë “Eagle Hills”, biznesmeni Mohamed Alabbar tregoi arsyet se përse zgjodhi Portin e Durrësit për të kryer investimin e tij.

Në një intervistë ekskluzive për emisionin “Review” në Euronews Albania, Alabbar u shpreh se ka parë parametrat ekonomikë të Shqipërisë.

Alabbar nënvizoi se nuk mund ta kryente investimin e tij në shtete të tilla si Franca, Gjermania apo Anglia, pasi sipas tij, këto vende kanë ekonomi të fryra.

Ai deklaroi se Shqipëria është në vend në zhvillim, sa i takon ekonomisë dhe turizmit.

“Që të tregohem i sinqertë, pashë parametrat ekonomike. Nuk do ta zhvilloj një projekt të tillë në Francë, Gjermani apo në Angli. Mendoj se këto ekonomi janë të fryra, mundësitë për biznes janë të vogla, ka një burokraci të gjatë.

Por po të shohësh Shqipërinë, dhe sikurse thashë, ishit vendi i parë apo vendi i dytë për rritjen e turizmit dhe për rritjen ekonomike. Pra, unë po kërkoj një ekonomi që po zhvillohet, e kam negociuar këtë kontratë në këto dy vite dhe çdo vit, më ka treguar se ju po ia dilni më mbanë se çdo vend tjetër”, theksoi ai.

Pas një seance maratonë që vazhdoi deri në orët e para të mëngjesit të së enjtes, Kuvendi i Shqipërisë miratoi me 76 pro dhe 35 kundër, projektligjin për Portin e Durrësit, duke i hapur kështu rrugë transformimit të saj në një qendër urbane me port jahtesh.

Alabbar jep detaje: Javën e ardhshme publikojmë projektin për apartamentet në Durrës

Kreu i kompanisë “Eagle Hills”, Mohamed Alabbar thotë se javën e ardhshme do të paraqesë të dhënat për apratamentet që do të ndërtojë në Durrës, si pjesë e portit të ri turistik.

Në një intervistë ekskluzive për emisionin “Review’ në Euronews Albania, Alabbar deklaroi se punimet mund të fillojnë pas disa muajsh.

Sipas tij, njerëzit mund të hyjnë në apartamente brenda dy vitesh.

“Besoj se javës tjetër ne do të paraqesim të gjitha të dhënat për ndërtesat, ose një javë më pas. Unë investoj tek përgatitjet dhe projektimet dhe shpresoj që ato të miratohen. Me këto projekte do të hyjmë në tender. Mendoj se pas disa muajsh do të fillojnë ndërtimet.

Sa i përket fazave të ndryshme, në të ardhmen e afërt ne do t’ju tregojmë fazat e projektit. Besoj se brenda dy vitesh, njerëzit mund të fillojnë të hyjnë në apartamente, besoj se brenda dy vitesh do të mundësohet kjo”, theksoi ai.

Pas një seance maratonë që vazhdoi deri në orët e para të mëngjesit të së enjtes, Kuvendi i Shqipërisë miratoi me 76 pro dhe 35 kundër, projektligjin për Portin e Durrësit, duke i hapur kështu rrugë transformimit të saj në një qendër urbane me port jahtesh.