Të ftuar në studion e emisionit “Opinion” në Tv Klan këtë të enjte ishin 3 nga nismëtarët e Lëvizjes “Shqipëria Bëhet”, Adriatik Lapaj, Edlira Çepani dhe Florjan Binaj.

Binaj i ktheu përgjigje analistit Robert Rakipllari në lidhje me mosbesimin ndaj kësaj lëvizjeje. Ai u shpreh se në Shqipëri “edhe Jezu Krishti të vijë nuk i besojnë”.

Sipas tij, në këtë lëvizje ka njerëz që kanë kontribut në shoqëri.

Robert Rakipllari: Ajo që përtej kësaj që do ju pyes dhe ajo që gjithë ne kemi, mesbesimi, është fakti që nga ajo që kam dëgjuar deri tani është që nuk po dëgjoj ide të reja. Ideja është që jemi keq, pse pensionet aq… Edhe njëherë po ju them, ajo që keni bërë ju në këto kushte është ajo që duhet. Pra tre personazhe me kauza publike që nuk jeni të përdorur nga politika. Çfarë duhet përtej kësaj, për t’u bërë i besueshëm në politikë? Ide nuk shoh. Të gjitha ato që tha Lapaj janë gjëra që bëhen pasi vjen në pushtet. Shqipëria ka një problem tjetër sipas këndvështrimit tim. Këtu është bllokuar rotacioni. Pra kemi një qeveri që e quajnë regjim pjesa e intelektualëve që ka bllokuar rotacionin dhe i rregullon zgjedhjet me mënyra të ndryshme. A ke ide që njerëzit të të besojnë para se të shkosh aty?

Florjan Binaj: Është plotësisht e drejtë ajo mosbesia që është gjithandej lart e poshtë për këtë vend. Fakti që ne po themi të njëjtat gjëra që kanë thënë dhe ata para nesh është fakti që ata i kanë thënë dhe nuk i kanë bërë. Se politikanët në Shqipëri thonë çfarë nuk bëjnë dhe bëjnë çfarë nuk thonë. Këtu edhe Jezu Krishti të vijë nuk i besojnë, e marrin nëpër këmbë, e çojnë andej këndej, e bëjnë për budalla e këtej me radhë.

Robert Rakipllari: Kanë dështuar lëvizjet e reja?

Florjan Binaj: Janë blerë. Problemi i këtyre se për ne është një nga pikat më të forta. Ne secili kemi mbi 1 dekadë përvojë. Unë kam gati 20 vite përvojë kontribut në fushën time, Edlira po ashtu më shumë se 20 vite në fushën e saj, Adriatiku gati 20 vite në fushën e tij… Ne kemi bërë këtë dhe po vijmë në këtë pikë. Gjithë pjesa tjetër që po na krahasojnë dhe po na venë në peshore e kanë filluar nga kjo pika e fundit dhe e kanë bërë karrierën mbrapa.

