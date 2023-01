Me taktika të reja që përfshijnë kërkime të vazhdueshme në klubet e natës, të paktën 15-20 “diskutime miqësore” me kriminelët grekë për vrasjet me pagesë dhe gjithashtu bastisje në burgjet e vendit për të kontrolluar ndonjë drejtues të mafies shqiptare, policia greke po përpiqet, periudhën e fundit, për të kufizuar veprimtarinë e krimit të organizuar në Greqi.

Qëllimi kryesor i këtyre metodave është të dekurajojnë anëtarët e “kumbarëve” grekë që të vazhdojnë betejën e shfarosjes reciproke, por edhe të marrin informacion për 25 ‘kontratat e vdekjes’ që janë regjistruar në pesë vitet e fundit.

Policia kërkon të shqyrtojë nëse sulmet e fundit të përgjakshme që synonin kriminelët shqiptarë në Nea Smyrni, Sepolia, sheshin “Atiki” dhe gjetkë janë të lidhura me të burgosur të huaj që kanë vepruar në periudhën 2005-2015. Me zgjedhjen kryesore të policisë greke për t’u përcjellë një “mesazh” grekëve dhe të huajve lidhur me vrasjet, zhvatjet dhe krimet e tjera se “autoritetet e sigurisë njohin dhe monitorojnë veprimet e tyre, se njohin autorët fizikë dhe moralë të veprave kriminale, pavarësisht nga aktakuzat që janë ngritur përfundimisht”. Dhe kjo paralelisht me veprimet metodike të ndërmarra për mbledhjen e provave për zbardhjen e plotë të 6-7 sulmeve vrasëse të ndodhura vitet e fundit.

Pjesa kryesore e këtyre veprimeve kryhet nga policia e Athinës dhe departamente kompetente si ai i gjobvënieve. Agjencia në fjalë ka vijuar me thyerjen e rrjeteve të banditëve që kryenin rrahje në Mykonos dhe Aegina. Gjithashtu, me aktivizimin e një ekipi të posaçëm 10 anëtarësh të “goditjeve”, ata kanë kryer kontrolle dhe arrestime për posedim armësh dhe droge në lokale në qendër të Athinës apo në Athinën Jugore, ndërsa ka zbardhur një përleshje të përgjakshme në Voula me pjesëmarrjen e kriminelëve shqiptarë dhe grekë

Në periudhën e fundit, e njëjta agjenci ka kryer hetime në burgjet e Hanias dhe Domokos, në qelitë e kriminelëve grekë dhe shqiptarë, për të cilët po shqyrtohet nëse kanë lidhje me veprimet kriminale të muajve të fundit. Aplikohet gjithashtu një taktike “agresive” me paraqitje të shpeshta në dyqane në Athinë, Patra dhe zona të tjera të juridiksionit të saj.

Megjithatë, një nga interesat kryesore të shërbimeve të policisë së Athinës duket se janë “diskutimet private” me “kumbarët” e natës – nga Pireu, periferitë perëndimore dhe zona të tjera të Athinës për të krijuar përshtypjen se policia greke njeh veprimtarinë e tyre, konfliktet me kriminelë të tjerë apo edhe sistemin e autorëve fizikë që mund të përdorin. Por me interesin kryesor që të mos ketë vazhdimësi në veprimtarinë e tyre kriminale dhe në “kontratat e vdekjes”, ku përveç pasojave të tjera dramatike, ekziston edhe rreziku i lëndimit të qytetarëve të pafajshëm.

Disa nga këto takime kanë çuar në informimin e autoriteteve për aspekte të panjohura të “luftës civile” të banditëve grekë, etj. Me interesim shtesë të drejtuesve të policisë greke se nuk ka veprime të papërshtatshme me “paralajmërime” të pavullnetshme apo të qëllimshme dhe informim të kriminelit nga punonjësit e policisë për ndonjë sulm vrastar ndaj tyre. Diçka që dyshohet se kishte ndodhur në shërbimet e organeve të akuzës në të kaluarën, ku jepeshin informacione përkatëse për “plane kriminale të shfaqura në kurriz të kriminelëve” (nëse një gjë e tillë zbatohej realisht) e cila nga ana e saj çoi në një lloj parandalimi të vrasjeve bazuar në informacionin e policisë greke.

/e.d